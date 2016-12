La Gazzetta dello Sport: "Icardiabolico". L'argentino sempre in gol a inizio anno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Icardiabolico". Un gioco di parole, nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport. Per raccontare Mauro Icardi: alla ripresa, evidenzia la rosea, non sbaglia mai. Sempre a segno nel primo match dell'anno, il centravanti dell'Inter vuole la Champions League ma anche di altri record. L'ultimo attaccante dell'Inter ad andare in doppia cifra per tre campionati consecutivi, ricorda il quotidiano, è stato un certo Zlatan Ibrahimovic.