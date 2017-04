© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Il nuovo Milan decolla". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Montella incontra Fassone, tre ore per un'intesa - si legge in prima pagina. Primo summit dall'arrivo dei cinesi (c'era pure Mirabelli). Mercato: in lista Aubameyang, Musacchio e Morata.