La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Bellezze d'Italia". Il mondo applaude la Ferrari di Vettel per la vittoria del GP in Bahrain, ma anche la Juventus di Allegri e di Buffon che domani al Camp Nou proverà a eliminare il Barcellona dalla Champions League dopo il 3-0 conquistato in casa una settimana fa.