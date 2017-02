© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la decisione del Giudice Sportivo di squalificare per due turni gli interisti Perisic e Icardi in seguito agli strascichi post derby d'Italia: "La stangata". I due, al termine della sfida con la Juventus, hanno aggredito il direttore di gara Rizzoli che ha messo tutto a referto provocando la sanzione.