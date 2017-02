© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con lo scontro a distanza tra Juventus e Inter: "La stoccata di Elkann". Dopo le parole di Marotta degli scorsi giorni, scende in campo anche John che dichiara: "L'Inter non sa perdere anche se è abituata". I nerazzurri hanno replicato con un comunicato: "Abbiamo parlato di arbitri, non di Juve". Il derby d'Italia continua...