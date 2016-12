La Gazzetta dello Sport sceglie top e flop 2016: CR7 e Ranieri da 10

© foto di Imago/Image Sport

Fine anno, tempo di bilanci. Apre con uno di essi La Gazzetta dello Sport, che dedica il taglio alto della propria prima pagina ai top e flop del 2016. In testa a tutti, Claudio Ranieri e Cristiano Ronaldo: 10 per entrambi. Poi Antonio Conte e Gonzalo Higuain con un 8,5. Mentre Gianluigi Donnarumma e Andrea Belotti devono "accontentarsi" di un 8. Male Lionel Messi e José Mourinho, "premiati" con un 5. I voti peggiori vanno però all'annosa questione del closing in casa Milan, a Pelle e Zaza, all'Inghilterra di Francia 2016, alla Cina del "doping finanziario": per tutti, c'è un bel 4 in pagella da parte della rosea.