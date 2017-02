© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Video attack". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito alle polemiche sul derby d'Italia che non finiscono mai. L'Inter accusa Rizzoli con immagini inedite. Nuovi veleni sul presunto assist di Chiellini a Icardi diffuso dalla tv nerazzurra. A casa non si è visto: c'era un replay e poi un primo piano su Allegri-Dybala. Brozovic, dito rotto per un fallo di Pjanic.