La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il Milan è Li". Il riferimento è alla giornata storica del closing per la cessione da parte di Silvio Berlusconi delle quote dei rossoneri in mano cinesi. Un'operazione da 740 milioni di euro e che cambia la storia del club milanista dopo 31 anni di successi del Cavaliere.