© foto di Federico De Luca

La Nazione di Firenze in edicola questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Speranze romane". Chiesa e Bernardeschi, i due gioielli di casa viola, guideranno la squadra all'Olimpico cercando di sopperire all'assenza di Kalinic ancora fuori per infortunio. Sousa pensa a una sorpresa in attacco ma allo stesso tempo dichiara: "Dobbiamo comunque mantenere la nostra identità".