La Stampa: “Collaudo superato, Napoli pronto per il Bernabeu”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andare a Madrid con l’animo sereno e la pancia piena. Il Napoli raccoglie quanto il suo tecnico Maurizio Sarri gli aveva chiesto e lo fa secondo logica e senza strappi: il Genoa cade perché sa rimanere in equilibrio per un tempo, poi, all’affacciarsi delle prime crepe, i colpi del ko di Zielinski e Giaccherini, spiega La Stampa. Quello che dirà la sfida di mercoledì nel tempio Santiago Bernabeu è di difficile previsione: di sicuro, gli azzurri guarderanno in faccia Cristiano Ronaldo e le sue stelle con il ghigno del miglior Insigne di stagione, con la faccia del più brillante Mertens dell’anno (il folletto belga ha raccontato di aver rifiutato un’offerta milionaria dalla Cina) e con la forza di un centrocampo dove Hamsik e il giovane Zielinski sembrano divertirsi come non mai.