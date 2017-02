© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Analisi a suon di gol della Serie A sulle colonne de La Stampa. "All'Ultimo gol" è il pezzo del quotidiano piemontese che racconta come nella massima serie attuale si stia segnando più del solito: "nel mirino un primato che resiste dal 1998". "Se la classifica di Serie A lascia pochi dubbi, la corsa al titolo dei bomber non è mai stata così' accesa: sono in 5 e a quote record". In corsa Mertens, Belotti, Dzeko, Higuain e Icardi.