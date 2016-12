La Stampa: "Fra Dybala e Higuain. Juve, tutti poco Allegri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sconfitta in Supercoppa ha scatenato una serie di malumori in casa Juventus. "Dalle panchine di Dybala alla solitudine di Higuain. Juve, tutti poco Allegri", è il pezzo con cui ne parla La Stampa nella sua edizione odierna. "Dopo il ko di Doha - si legge ancora - fanno discutere le scelte del tecnico che come il club pensa all'Europa: 'Serva da lezione'".