La Stampa: "Il Milan ora è cinese. Berlusconi: 'Lascio con dolore'"

La Stampa ospita le parole di Silvio Berlusconi sulla cessione del Milan al gruppo cinese di Yonghong Li. "Lascio oggi, dopo più di trent’anni, la titolarità e la carica di Presidente del Milan. Lo faccio con dolore e commozione, ma con la consapevolezza che il calcio moderno, per competere ai massimi livelli europei e mondiali, necessita di investimenti e risorse che una singola famiglia non è più in grado di sostenere".