© foto di Imago/Image Sport

Iniziano questa sera le gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League. In campo subito due delle favorite in Real Madrid-Bayern Monaco. Del match del Bernabeu parla La Stampa nel pezzo incentrato su Carlo Ancelotti dal titolo: "La Decima e Bale, luci e ombre del passato. Ancelotti torna a Madrid per l'impresa".