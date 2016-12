La Stampa:"Non solo Conte e Ancelotti. C'è un'Italia in vetta all'Europa"

Il clamoroso successo di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea ha rilanciato ancora una volta il "Made in Italy" calcistico come uno dei migliori al mondo. L'ex ct però non è il solo italiano a far bene oltre i confini. Ne parla oggi La Stampa in un pezzo dal titolo "Non solo Conte e Ancelotti. Dal Real a Malta, c'è un'Italia che sale in vetta all'Europa". "Tra allenatori e giocatori - si legge - comandiamo in nove campionati. Il preparatore atletico è uno dei segreti dei campioni del mondo".