L’apertura della Gazzetta dello Sport: “Milan, vai con Deu”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport ha intervistato il personaggio del momento al Milan, Gerard Deulofeu. Lo spagnolo ha così dichiarato: “E’stato un inizio entusiasmante, culminato con la partita di Bologna. Partita pazzesca, strana, ho ancora addosso l’emozione per quel finale. Una notte magica. Aver vinto in nove ci rinforza molto in chiave futura. Stiamo aspettando la Lazio con una sensazione di felicità”, ha raccontato l’ex Everton. “Fisicamente mi sento molto bene e poi il tempo per recuperare c’è tutto. A Roma staremo tutti bene. Abbiamo i nostri movimenti, il nostro stile: con la Lazio giocheremo per vincere”.