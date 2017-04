L’Eco di Bergamo: “L’Atalanta 2 fa visita alla Roma a caccia di punti”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Atalanta fa visita alla Roma quest’oggi alle 15, mentre L’Eco di Bergamo titola sulla Dea in taglio basso della prima pagina: “Tocca all’Atalanta 2 andare a casa Roma a caccia di punti”. La formazione di Gian Piero Gasperini vuole conquistare un risultato positivo per restare in zona Europa League, ma l’allenatore dovrà fare a meno del Papu Gomez e di Leonardo Spinazzola. Indisponibile anche Ervin Zukanovic.