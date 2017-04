Lazio, Ciro ingrato: contro il Genoa cercherà il bis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Core ‘ngrato, anche se rispettoso. Perché di solito non esulta quando segna alle ex squadre. Pero quei gol, che sanno tanto di tradimento postumo, li fa eccome. Ciro Immobile sembra avere un conto aperto con i suoi vecchi amori calcistici, scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport. A parte la Juve, il centravanti della Lazio è stato quest’anno spietato quando ha incrociato le formazioni con cui ha giocato in passato. Nell’attuale Serie A sono tre (Juve esclusa): Torino, Pescara e Genoa. Con il Genoa, invece, era rimasto a secco nel match di andata in campionato all’Olimpico, ma poi si è rifatto nello stesso stadio e contro lo stesso avversario nella partita unica valida per gli ottavi di Coppa Italia.