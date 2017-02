Lazio, Parolo: "Mi piaceva Van Basten, da piccolo tifavo Milan"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha confessato alla Gazzetta dello Sport di aver tifato per il Milan da piccolo: "È vero. Sono cresciuto con il Milan di Sacchi e degli olandesi, poi con quello di Capello. Mi piacevano Van Basten, Maldini, Boban. Il Milan resta una delle società più forti che ci siano in Italia e in Europa. Sta vivendo una fase di passaggio, ma sono sicuro che tornerà grande".