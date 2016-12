Marca sulla maxi-offerta per Cristiano Ronaldo: "Che bestialità"

© foto di Imago/Image Sport

"¡Qué Bestialidad!". Titolo più chiaro, Marca non poteva averlo. E in prima pagina finisce Cristiano Ronaldo: la "bestialità" per il quotidiano sarebbe l'offerta in arrivo dalla Cina di cui ha parlato ieri il suo agente Jorge Mendes. 250 milioni al club, 150 all'anno a CR7: sirene che, però, le merengues non sarebbero intenzionate ad ascoltare.