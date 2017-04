Milan, Corriere della Sera: “Montella e Gigio non si toccano”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro è adesso. In ritardo sulla tabella di marcia della pianificazione della prossima stagione, causa rallentamenti nella chiusura della trattativa di acquisto del club, Marco Fassone, con il gruppo cinese, dopo aver già visto sfumare obiettivi di mercato dichiarati (da Dahoud a Kolasinac), ha fretta di fissare punti fermi, scrive il Corriere della Sera. “Non ho dubbi su Montella. Ci fidiamo di lui, ha tutta la nostra stima, pieno supporto e apprezzamento”, ha detto Fassone in conferenza. Sistemata la panchina, il prossimo step è il colloquio con Mino Raiola per il rinnovo di Donnarumma. “Da parte nostra c’è tutta la considerazione che Gigio merita. Vogliamo farne una colonna del futuro e risolvere la questione in tempi brevi”.