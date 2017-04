Milan, Gazzetta: “Con Donnarumma vola la gioventù rossonera”

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il record, uno dei tanti peraltro, continua a resistere: è lui il portiere che ha effettuato più interventi in questo campionato. Sono 118 ma non è un’emergenza, perché è attraverso queste parate che Gigio Donnarumma ha impresso un chiaro segno alla stagione rossonera, spiega La Gazzetta dello Sport. Ieri Fassone ha definito Donnarumma una colonna. Ovvero la struttura su cui va edificato il resto e quindi il messaggio è chiaro: la nuova proprietà farà di tutto per prolungare un matrimonio che darebbe un grande segnale di forza all’esterno da parte del club.