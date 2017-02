Milan, Gazzetta: “Da mistero a titolare, l’ottovolante di Pasalic”

© foto di DANIELE MASCOLO

Mario Pasalic ha appena cambiato etichetta per la terza volta in stagione. Ad agosto, oggetto misterioso per il tifoso medio. In autunno, riserva con spazio. In inverno, titolare. Da mercoledì sera, è l’uomo del destino, spiega La Gazzetta dello Sport. La Supercoppa, con l’ultimo rigore segnato a Buffon, aveva già lasciato una traccia, Bologna ha confermato. Oggi è un altro uomo, in un girone ha ristrutturato carriera, ambizioni e reputazione.