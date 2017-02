Napoli, Corriere della Sera: “Zielinski e Giaccherini liquidano il Genoa”

© foto di Federico De Luca

Un tempo per pensare al Real Madrid e uno per fare il proprio dovere, battere il Genoa e tornare per qualche ora al secondo posto, in attesa di Crotone-Roma. È soltanto nella ripresa, infatti, che il tecnico convince la sua squadra a non lasciare per strada altri punti casalinghi (sconfitta contro la Roma, pareggi con Lazio, Sassuolo e Palermo), spiega il Corriere della Sera. Sarri non ha esagerato nel turnover: Maggio e Giaccherini per gli squalificati Hysaj e Callejon. L’assenza dello spagnolo, che fin qui aveva giocato 136 partite su 137 e non ne aveva saltata una in campionato dal 24 febbraio 2014, si è sentita di più, ma il suo sostituto Giaccherini è andato in gol. Quando la squadra funziona, si può cambiare qualche pezzo.