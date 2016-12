Napoli, Gazzetta: "Per Gabbiadini pronte due offerte dall'estero"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manolo Gabbiadini andrà via a gennaio. Non ci sono più dubbi: secondo la Gazzetta dello Sport si tratta di una decisione che il Napoli ha maturato nel corso di questi mesi, con il benestare dell’allenatore. Sul giocatore c'è l'interesse di Wolfsburg e Southampton: sarebbero pronti a offrire a Aurelio De Laurentiis circa 18 milioni di euro, mentre lo Stoke City si proporrebbe con una cifra più bassa. Qualsiasi sarà la nuova destinazione dell’attaccante - si legge - la società però non otterrà gli stessi soldi che avrebbe potuto incassare in estate quando la valutazione sfiorava i 30mln.