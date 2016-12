Napoli, Il Mattino: “Gioie e dolori, difesa sotto accusa”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli non è andato oltre il pari a Firenze. 3-3 il risultato finale al Franchi, con rete allo scadere - su rigore - di Manolo Gabbiadini. Il Mattino in edicola titola in prima pagina: “Gioie e dolori, difesa sotto accusa”. I partenopei erano passati in vantaggio per due volte, rischiando la beffa. L'ex Sampdoria ha realizzato il pari che ha permesso a Maurizio Sarri di chiudere il 2016 con un punto.