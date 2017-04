© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Passi avanti per il rinnovo di Lorenzo Insigne in casa Napoli. Il Mattino in edicola riserva spazio in prima pagina all’aspetto contrattuale dell’attaccante, titolando: “Insigne azzurro fino al 2022 per 4,5 milioni di euro all’anno”. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha così accontentato il talento di Frattamaggiore, che nei prossimi giorni firmerà il nuovo accordo col sodalizio azzurro.