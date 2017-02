© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

L'assenza di José Maria Callejon, squalificato dopo l'espulsione con il Bologna, non scompagina le scelte di Maurizio Sarri, deciso a schierare il tridente leggero anche contro il Genoa. Per questo ci sarà Emanuele Giaccherini sulla sinistra, nonostante in rosa ci sia Pavoletti e Milik sia sempre più vicino al recupero.