© foto di Insidefoto/Image Sport

Apertura de Il Mattino dedicata giocoforza alla sfida di questa sera contro il Genoa, con il Napoli chiamato a vincere per non perdere contatto con la vetta dopo l'affermazione della Juventus con il Crotone che ha spedito a nove lunghezze i campani. "Non basta essere belli, bisogna fare anche punti", il sommario scelto dal quotidiano partenopeo.