"La furia Champions", scrive Il Mattino dopo la goleada del Napoli sul campo del Bologna. Triplette di Hamisk e Mertens, gol di Insigne: Bologna travolto, azzurri al secondo posto. Mertens raggiunge quota 16 ed è al primo posto in classifica marcatori: è la vittoria più larga in trasferta per il Napoli.