© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Mattino apre con le parole di Marek Hamsik, capitano del Napoli, che ha spiegato come il club azzurro potrà vincere lo Scudetto nei prossimi anni. L'obiettivo per questo campionato è invece raggiungere i 115 gol, quelli di Maradona in maglia partenopea.