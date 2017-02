Percassi a La Gazzetta dello Sport: "Una favola la mia Atalanta con Gasp"

© foto di Federico De Luca

Il numero uno dell'Atalanta, Antonio Percassi, parla stamani a La Gazzetta dello Sport. "Una vera favola la mia Atalanta con Gasp", le parole del presidente in evidenza nel titolo in taglio alto. "Per me è la squadra più belle - continua Percassi -, ci prepariamo per l'Europa. Una tv? Ci penso. Caldara tra un anno sarà pronto per la Juventus".