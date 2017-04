Primo derby cinese, La Gazzetta dello Sport: “A pranzo vincerò”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter-Milan dei due mondi, all’orientale, come mercato globale comanda. Sono russi, arabi, statunitensi e cinesi i nuovi ricchi: noi le ultime prede dell’inedito colonialismo calcistico, racconta stamattina La Gazzetta dello Sport. Oggi nasce il derby cinese e in qualche modo andava celebrato: con diretta nell’orario di massimo ascolto entro la grande muraglia. Il primo Inter-Milan della storia con finestra sulla nuova via della seta. Il quotidiano milanese titola in prima pagina: "A pranzo vincerò".