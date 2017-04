Pruzzo sul closing: "Il cambio è nell'ordine delle cose"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

L'ex attaccante di Genoa e Roma, Roberto Pruzzo, ha parlato ai microfoni di Radio Radio dando la propria versione sul closing. "Non so se Suning fosse andato alla Pinetina, ai tempi. Dopo una vita si cambia, come ha fatto l'Inter con la famiglia Moratti. È nella normalità delle cose, servirà un attimo di adattamento per capire chi sarà protagonista nei prossimi anni".