"Juventus, ritorno a Crotone dagli abissi di Calciopoli alla splendida dittatura". Questo il titolo dell'edizione odierna di Repubblica. Stasera i bianconeri di Allegri nel recupero di campionato. L'unico precedente in B: vincendo allo Scida la Juve diventerebbe la squadra con più punti in A dal 2006 a oggi. Con un torneo in meno.