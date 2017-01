Roma, caso Matias Nani: 4 mesi a Trigoria senza transfer

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero fa il punto sulla situazione di Matias Nani, difensore centrale classe '98 arrivato a Roma la scorsa estate dal Lanus per andare a rinforzare la Primavera di Alberto De Rossi. Ma, per problemi burocratici (manca il transfer), il giovane non ha mai giocato una partita ufficiale e a volte si allena con la prima squadra. C’è, infatti, una diatriba non ancora risolta sul suo arrivo nella capitale: l’intermediario Pablo Sabbag, che lo ha portato a Trigoria dall’Argentina, avrebbe dichiarato di averlo preso da svincolato,mentre il Lanus ritiene che il calciatore faccia ancora parte del suo settore giovanile. Il club sudamericano, insomma, vorrebbe che tornasse subito in Argentina. La Roma, invece, insiste per tesserarlo, essendo certa che già in estate fosse svincolato.