Roma, Gazzetta: “Szczesny da dieci, ora cerca la lode”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro alla Roma in bilico, ma con Spalletti vola: a Crotone Wojciech Szczesny per l’undicesima gara senza gol subiti, riporta La Gazzetta dello Sport. C’è tanto di Szczesny in una Roma che difensivamente ha trovato un assetto – la difesa a tre – che neppure il ritorno di Salah ora riuscirà a modificare. C’è tanto di Spalletti e di Marco Savorani, il preparatore dei portieri giallorosso, nella maturazione definitiva di un ragazzo sul quale all’Arsenal continuano ad avere dubbi. Del domani di Szczesny non v’è certezza, molto dipenderà anche dal futuro di Arsene Wenger a Londra o dalle idee del possibile nuovo allenatore.