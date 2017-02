Roma, Il Messaggero: "De Rossi, il cuore oltre la firma"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Messaggero di oggi fotografa la situazione di Daniele De Rossi, capitan futuro - oramai già passato - della Roma, che ha un contratto in scadenza in questa stagione e che, probabilmente, rinnoverà per altri due anni. Un qualcosa di inaspettato perché, scrive il quotidiano romano, "fino a qualche tempo fa si ipotizzava (lui stesso ne aveva parlato) di una fuga oltre oceano".