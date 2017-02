© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Il Tempo sarebbe in forte dubbio la presenza di Thomas Vermaelen in vista della partita di domani contro la Fiorentina. Il difensore belga si è fatto male a una mano nel corso dell'allenamento di ieri e nella giornata di oggi verranno fatti degli esami specifici per capire se il giocatore potrà essere comunque a disposizione oppure se dovrà andare in tribuna.