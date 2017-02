Sassuolo-Chievo, Il Resto del Carlino: "Riecco il derby delle provinciali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Riecco il derby delle provinciali", scrive Il Resto del Carlino in edicola questa mattina. Domani la sfida fra Sassuolo e Chievo, per Maran è il 15° scontro con i neroverdi: "Dopo la pausa hanno ritrovato grande entusiasmo". Nei precedenti tra le due squadre regna l'equilibrio: 2 vittorie su 7 per ciascuna e 3 pareggi. Solo 2 i successi i di Maran.