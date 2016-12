Supercoppa Italiana, Ferrara: “Juve favorita, ma attenzione a Bacca”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Juventus Ciro Ferrara ha parlato della Supercoppa Italiana che vedrà i bianconeri sfidare il Milan a Doha. “È una gara secca, può succedere di tutto. Comunque, la Juventus è favorita. Il vero rischio per la squadra di Allegri è di non affrontare la gara nel modo giusto perché si gioca in un ambiente particolare, diverso dal solito. I bianconeri sono più abituati a partite del genere, dunque hanno dalla loro l’esperienza. Però la squadra di Montella è giovane e spensierata e inoltre c’è Bacca, che è sempre pericoloso”, le parole dell'ex calciatore.