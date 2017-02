Torino, La Stampa: “A Empoli inaugura il suo nuovo campionato”

Oggi pomeriggio a Empoli inizia il nuovo campionato del Toro, dove trovare nuovi stimoli, e Mihajlovic chiede il cambio di marcia ai suoi. O, meglio ancora, un ritorno al passato, spiega La Stampa. Sarà un Toro all’attacco, anche se si sfidano le due squadre con più 0-0 all’attivo (compreso quello dell’andata), ma con due novità: una difesa nuova causa infortuni e un altro atteggiamento mentale. Nuove sfide per la cabala granata, che già non dice bene ad un Toro incapace di vincere a Empoli nella sua storia. La prima volta potrebbe portare la firma di Mihajlovic, che ha bisogno di punti e passione per risollevare l’umore di squadra e piazza.