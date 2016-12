Tuttosport: "Mihajlovic ha quattro scommesse da vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mihajlovic ha quattro scommesse da vincere", è il titolo che Tuttosport propone in prima pagina per parlare di Torino e degli obiettivi per la seconda parte di stagione. "Più punti in trasferta, l'Europa League da ritrovare, una difesa solida, un mercato rapido ed efficace" è l'elenco fatto dal quotidiano che poi sul fronte delle trattative scrive di un Juan Manuel Iturbe sempre più vicino. Una mossa, questa, che libererà in uscita sia Aramu che Martinez.