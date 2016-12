Tuttosport sulla Juve: “Conto in sospeso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport in edicola questa mattina apre la prima pagina con spazi riservati a Juventus e Torino. I bianconeri sfidano oggi a Doha il Milan per la Supercoppa Italiana, i granata ieri hanno battuto il Genoa. Il quotidiano riporta alcune parole di Gigi Buffon: “C'è un conto in sospeso”, ricordando il ko di due anni fa col Napoli. I bianconeri, oggi alle 17.30, cercano il successo ai danni dei rossoneri di Vincenzo Montella.