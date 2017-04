Udinese, Messaggero Veneto: "La diga dura soltanto un tempo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La dura dell'Udinese dura un tempo, scrive quest'oggi il Messaggero Veneto raccontando il 3-0 subito al San Paolo. La fortuna non aiuta l'Udinese con il palo di Duvan sull'1-0, ma anche con le assenze di Samir e Felipe, ed arriva il ko che interrompe quattro risultati utili di fila. Non basta il primo tempo con la squadra schiacciata, ma non concedendo grandi occasioni al Napoli, perchè nella ripresa l'Udinese va in barca e la gara finisce con quasi venti minuti d'anticipo.