Amichevole internazionale, a Las Vegas il Messico supera l'Islanda

Con un gol di Alan Pulido il Messico vince l'amichevole contro l'Islanda giocata a Las Vegas. il Tricolor è in piena corsa per qualificarsi ai Mondiali di Russia e il 24 marzo avrà la delicata sfida contro il Costarica, attualmente in testa al gironcino finale. l'Islanda attualmente è terza nel suo girone di qualificazione, sotto Croazia e Ucraina (va in Russia la prima classificata mentre la seconda va ai playoff).