Camerun, Song: "Io, salvo dopo l'infarto, anche grazie al mio cane"

Nell'ottobre scorso Rigobert Song ex giocatore camurunense che militò anche nella Salernitana era stato colpito da un ictus che lo aveva portato a versare in gravi condizioni. Rimase vari giorni in coma poi lo storico difensore del Camerun si è ripreso: in un'intervista a L'Equipe ha raccontato come il suo cane sia stato fondamentale per la sua vita dando l'allarme appena si sentì male. "Il mio cane iniziò ad abbiaare come se avesse sentito qualcosa. Chiamò l'attenzione del cameriere, poi arrivò un amico che mi aiutò e prestò soccorso".