Egitto, Cuper dopo il ko: "Sono triste per i miei giocatori, non per la finale"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Hector Cuper, tecnico dell'Egitto sconfitto in finale di Coppa d'Africa dal Camerun, ha parlato in conferenza stampa commentando la gara: "Voglio congratularmi col Camerun. Non sono triste perché ho perso una finale, sono più che altro desolato per i miei giocatori. E' vero, esco ancora sconfitto da una finale, non voglio dire che mi sono abituato, ma...".