ESCLUSIVA TMW - Bejing Guoan, forte pressing su Abel Hernandez: offerti 18 mln all'H.City

© foto di Federico De Luca

Sirene cinesi per Abel Hernandez. Il Bejing Guoan ha offerto 18 milioni di euro per l'attaccante all'Hull City. Si tratta e le parti stanno lavorando per il buon esito della trattativa. L'Hull City chiede 20 milioni, filtra ottimismo sul buon esito della negoziazione. Il Bejing Guoan ci prova, Abel Hernandez nel mirino...