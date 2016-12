ESCLUSIVA TMW - Il Kansas City guarda in Italia: occhi su Bentivoglio del Venezia, la situazione

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Idea italiana per il Kansas City. L'MLS studia Simone Bentivoglio, centrocampista del Venezia. L'ex Chievo è un'idea vagliata da alcuni intermediari MLS, una possibilità valutata dal club con attenzione dopo il tentativo dei giorni scorsi per Fausto Rossi. Ma, al di là di sondaggi e apprezzamenti, la sensazione è che Bentivoglio sia uno dei punti di riferimento per la stagione del Venezia e che per questo non ci siano grossi margini. L'MLS chiama, nel mirino c'è Simone Bentivoglio...